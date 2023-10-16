الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال

رشقات صاروخية
رشقات صاروخية

كشفت وسائل إعلام فلسطينية  عن انطلاق رشقات صاروخية جديدة من  قطاع غزة.

وكانت شبكة القدس الإخبارية، نقلت منذ قليل عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة موديعين ومواقع عدة قرب القدس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أنه سيتم إقرار وقف إطلاق نار في جنوب غزة اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم.

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رويترز: غزة تشهد أعنف قصف حتى الآن منذ بدء التصعيد الأخير

احتياطي الوقود في مستشفيات غزة

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أنه من المتوقع أن يستمر احتياطي الوقود في مستشفيات غزة لمدة 24 ساعة تقريبًا.

وقالت الوكالة، في بيان، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يعرض توقف المولدات الاحتياطية عن العمل حياة آلاف المرضى للخطر.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بأن جيش الاحتلال طالب إدارة المستشفى الكويتي في مدينة رفح الفلسطينية بإخلائه، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.

وهدد الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى، بينما رفضت إدارته تنفيذ الأمر الإسرائيلي لوجود أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين في حالة حرجة.

يأتي ذلك في ظل حاجة بعض الحالات لأجهزة التنفس الاصطناعي، ما يعني أن عملية إخلاء المستشفى يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وحذرت الوكالة من أن الجيش الإسرائيلي يواصل تهديداته للمستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة عن طريق التواصل مع إداراتها بصورة مباشرة أو عبر رسائل، وهو الأمر الذي يتم رفضه مرارًا.

ويواجه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية، بينما أصبح مستوى الخدمات الصحية على حافة الانهيار، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ غارات عنيفة ومنع المساعدات الطبية والإنسانية من الوصول إلى سكان غزة، إضافة إلى قطع المياه والوقود والكهرباء.

عملية طوفان الأقصى

يذكر أنه في 7 أكتوبر الجاري، شنت حركة حماس الفلسطينية هجومًا صاروخيًا مفاجئًا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل حالة الحرب في اليوم التالي، وشنت ضربات انتقامية، كما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وقطع إمدادات المياه والغذاء والوقود.

عملية السيوف الحديدية

يأتي ذلك بعد 10 أيام من المواجهات، والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل مكثف، مما أسفر عن استشهاد آلاف من أبناء القطاع، وإصابة آلاف آخرين، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على عملية طوفان الأقصى، التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس، يوم 7 أكتوبر الجاري.

رشقات صاروخية قطاع غزة مستشفيات غزة صافرات الإنذار القدس

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