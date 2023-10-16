الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: استشهاد 5 من طواقم الدفاع المدنى جراء القصف الإسرائيلى

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، عن استشهاد خمسة من طواقم الدفاع المدني جراء  القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور عبر "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إن التغول في الاستهداف يطال طواقم الدفاع المدني، حيث ارتقى منهم خمس شهداء.

ودخلت أعنف موجة قتال بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة ومحيطه يومها العاشر وسط غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في الساعات الأخيرة.

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مراسل "القاهرة الإخبارية": قذائف تستهدف مقر البعثة الأممية فى لبنان "يونيفيل"

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء خطة لإخلاء 28 مستوطنة على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش، في بيان، إن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع أعلنت عن تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال، الذين يعيشون على مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية، إلى دور الضيافة المدعومة من السلطات، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه تمت المصادقة على تنفيذ البرنامج من قبل وزير الدفاع، يوآف جالانت، وأبلغت قيادة المنطقة الشمالية رؤساء المجالس المحلية بالقرار، موضحًا أن الخطة تشمل 28 مستوطنة.

وأمس، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل أحد ضباطه بنيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت العسكري في الجليل الغربي على الحدود اللبنانية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الملازم أميتي تسفي غارنوت، "24 عامًا"، من تل أبيب، قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، قُتل أمس بنيران مضادة للدبابات، قرب حدود لبنان.

مجلس النواب الأمريكي

ويصوت مجلس النواب الأمريكي، غدًا الثلاثاء؛ لانتخاب رئيس جديد له، بحسب مذكرة وزعت على النواب.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الكونجرس الأمريكي يتألف من مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بغالبية ضئيلة، ومجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية.

وعلقت معظم سلطات مجلس النواب بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي، في أكتوبر الماضي؛ نتيجة انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين المعتدلين وأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولم يتمكن المحافظون منذ ذلك الحين من الاتفاق على خليفته، وبعد أسبوع من التوتر الشديد رشح الجمهوريون، يوم الجمعة الماضي، النائب عن ولاية أوهايو "جيم جوردان"، لمنصب رئيس مجلس النواب.

غزة الدفاع المدني إسرائيل حماس غارات جوية إسرائيلية

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