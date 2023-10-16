الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": قذائف تستهدف مقر البعثة الأممية فى لبنان "يونيفيل"

يونيفيل
يونيفيل

أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، أن قذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف مقر البعثة الأممية في لبنان "يونيفيل".

وكشف خلال رسالته على الهواء اليوم الإثنين، عن عمليات نزوح  كبيرة من الجنوب اللبناني إلى صيدا وبيروت، موضحًا أن مراكز الإيواء تستمر في تقديم الخدمات لنحو 1000 نازح جنوب لبنان.
 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مساء أمس الأحد، أن موقعًا عسكريًا آخر على الحدود اللبنانية تعرض لقصف بصاروخ موجه مضاد للدبابات.

 

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، أسفرت القذيفة الرابعة التي أصابت منزلًا في مستوطنة شتولا في الجليل، شمالي إسرائيل، عن مقتل عامل بناء مدني إسرائيلي وإصابة 4 إسرائيليين آخرين، فيما طلب جيش الاحتلال من سكان مستوطنات الجليل الدخول للملاجئ، وشنت هجومًا في لبنان.

 

وقال جيش الاحتلال: إنه "يشن هجومًا في لبنان بعد هجوم بالرصاص" على قرية بشمال إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام بأن مناطق حدودية جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي.

لبنان القاهرة الإخبارية البعثة الأممية مقر البعثة الأممية يونيفيل

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