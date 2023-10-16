صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة موديعين غرب القدس ومحيط تل أبيب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة موديعين غرب القدس ومحيط تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جرّاء عدوان الاحتلال المتواصل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 2808 والمصابين لـ10950.

وأوضحت الوزارة، في بيان مُقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750 والمصابين لـ9700، وفي الضفة الغربية المحتلة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.