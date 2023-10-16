وزيرة خارجية فرنسا: تخصيص 10 ملايين يورو لمساعدة سكان غزة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن فرنسا ترحب بالمبادرة المصرية الداعية لعقد مؤتمر دولي حول الوضع بقطاع غزة، وفرنسا ستعمل في هذا الاتجاه وهي مسئولية المجتمع الدولي ونرحب بمبادرة مصر لعقد اجتماع.

وأضافت وزيرة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعها اليوم مع نظيرها المصري السفير سامح شكري، إن فرنسا تخصص 10 ملايين يورو لمساعدة سكان غزة، ويجب حماية المدنيين في غزة وسد احتياجاتهم الأساسية.

وطالبت وزيرة الخارجية، بفتح المعابر لأنه لدينا عشرات العاملين الفرنسيين في غزة وفتح الآفق السياسية، كما يجب أن يسود صوت العقل وضبط النفس بقطاع غزة.