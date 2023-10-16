شكرى: تم الاتفاق مع فرنسا على ضرورة العمل لوقف فورى للعنف والتصعيد فى غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على ضرورة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف والتصعيد في قطاع غزة، مع العودة لمسار التهدئة وفتح آفاق التسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.



وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيرته الفرنسية، اليوم الإثنين، كما أكدنا مع الجانب الفرنسي أهمية التعاون مع القضية الفلسطينية من منظور شامل متكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



كما تطرقنا إلي القمة التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر لبحث هذه التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.



وكان استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، الإثنين، في مقر الوزارة بماسبيرو وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ويعقب المباحثات مؤتمر صحفى مشترك.

اتصال هاتفي

كان السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد صرح بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيًا، أمس، من حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوزير شكري حرص خلال الاتصال على الاستماع من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن كافة التقييمات الميدانية والأمنية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، خاصة ما يتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع من ظروف قاسية تحت القصف المتواصل والحصار والدعوات لإخلاء منازلهم والبقاء دون مأوى ملائم.