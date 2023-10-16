الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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شكرى: مصر تسعى لفتح معبر رفح منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على فلسطين

وزير الخارجية السفير
وزير الخارجية السفير سامح شكري

قال وزير الخارجية، السفير سامح شكري، إن مصر تسعى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على فلسطين لفتح معبر رفح، ووصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة، وتعمل مصر بالتنسيق الكامل مع منظمات الأمم المتحدة والأونروا من أجل إدخال هذه المساعدات.

حاجة ملحة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن هناك حاجة ملحة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، وحتى الآن لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفًا يؤتي بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة، والسماح بدخول المساعدات، أو خروج المواطنين من دول ثالثة.

 

وتابع: نحن على أتم استعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني دول ثالثة، وعمل المعبر بالوتيرة الطبيعية له، ونأمل أن تكون هناك انفراجة في هذا الأمر، حيث إننا نشهد أمرًا خطيرًا لما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من احتياج شديد للمياه والطعام والمواد الطبية.

وزير الخارجية ا السفير سامح شكرى معبر رفح العدوان الإسرائيلى

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