لو فاتك التريند|مصدر ينفي التوصل لاتفاق للتهدئة بغزة.. وبايدن في مصر قريبا

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية بين سياسية وفنية ورياضية، وتستعرض "الدستور" في نشرة "لو فاتك التريند" أبرزها والتي جاءت كالتالي:

شكرى: عدم اتخاذ إسرائيل موقفًا حتى الآن بشأن فتح معبر رفح "أمر خطير"

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ موقفا حتى الآن بشأن إمكانية فتح معبر رفح من ناحية غزة، مؤكدا أن هذا أمر خطير نظرا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من احتياج شديد للمياه والمواد الغذائية والطبية والمأوى للنازحين من شمال غزة إلى جنوبه، للمزيد اضغط هنا.

السجل الكامل للمواجهات بين منتخبي مصر والجزائر في كل البطولات

تحمل مباراة اليوم بين منتخب مصر ونظيره الجزائري الرقم 28 في تاريخ المواجهات بين الفريقين وشهدت المواجهات الـ27 الماضية تفوقا للمنتخب الجزائري الذي حقق الفوز عشر مرات مقابل سبعة انتصارات لمنتخب مصر وانتهت عشر مباريات بالتعادل وسجل كل فريق 31 هدفا، للمزيد اضغط هنا.

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

نفى مصدر مصرى مطلع، التوصل إلى اتفاق تهدئة بقطاع غزة، أو بدء إدخال المساعدات للقطاع، للمزيد اضغط هنا.

يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يزور إسرائيل ثم مصر قريبًا، وذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

نتنياهو ينفي السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إجلاء الأجانب، وذلك في تعليق على التوصل لاتفاق مصري أمريكي بهذا الشأن، للمزيد اضغط هنا.

بعد التأهل لـ«يورو 2024».. كارفخال: جافى جوهرة منتخب إسبانيا

أشاد الإسباني داني كارفخال، ظهير أيمن فريق ريال مدريد، بمواطنه ولاعب برشلونة جافي، عقب التأهل لبطولة أمم أوروبا 2024، للمزيد اضغط هنا.