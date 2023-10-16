السجل الكامل للمواجهات بين منتخبي مصر والجزائر في كل البطولات

تحمل مباراة اليوم بين منتخب مصر ونظيره الجزائري الرقم 28 في تاريخ المواجهات بين الفريقين وشهدت المواجهات الـ27 الماضية تفوقا للمنتخب الجزائري الذي حقق الفوز عشر مرات مقابل سبعة انتصارات لمنتخب مصر وانتهت عشر مباريات بالتعادل وسجل كل فريق 31 هدفا ..وفيما يلي السجل الكامل للمواجهات بين منتخبي مصر والجزائر.

تاريخ المواجهات

1. يوم 4 يوليو 1963 التقى منتخبا مصر والجزائر في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1 .

2.تكررت المواجهة الودية يوم 7 يوليو 1963 وانتهت بالتعادل 2-2 .

3.في الثاني من مارس 1964 فاز منتخب مصر بهدف دون رد في مباراة ودية.

4.يوم 19 سبتمبر 1969 كانت أول مواجهة رسمية في تصفيات الأمم الإفريقية 1970 وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف .

5.يوم 28 سبتمبر 1969 التقى الفريقان في مباراة العودة بتصفيات الأمم الإفريقية 1970 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 .

6.في التاسع والعشرين من أغسطس عام 1975 التقى المنتخبان في دورة ألعاب البحر المتوسط وفاز منتخب الجزائر بهدف .

7.يوم 4 يناير 1976 كانت المواجهة في دورة الصداقة بالسعودية وفاز منتخب الجزائر بهدف .

8 .يوم 16 يوليو 1978 التقى الفريقان في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 .

9.في التاسع عشر من مارس 1980 كانت المواجهة في نصف نهائي الأمم الإفريقية وانتهت بالتعادل 2-2 وفاز منتخب الجزائر بركلات الترجيح 4-2 .

10 .يوم 16 يناير 1984 التقي الفريقان بالجزائر في تصفيات دورة لوس أنجلوس الأوليمبية وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف .

11.في السابع عشر من فبراير 1984 التقى الفريقان بالقاهرة في مباراة العودة بتصفيات دورة لوس أنجلوس الأوليمبية وفاز منتخب مصر بهدف .

12. يوم 17 مارس 1984 التقى الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة الأمم الإفريقية وفاز منتخب الجزائر 3-1.

13.في الثامن من أكتوبر عام 1989 التقى الفريقان بالجزائر في تصفيات كأس العالم 1990 وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف .

14.يوم 17 نوفمبر 1989 التقى الفريقان بالقاهرة في مباراة العودة بتصفيات كأس العالم 1990 وفاز منتخب مصر بهدف دون رد.

مباراة مصر والجزائر 1989

15.في الثامن من مارس 1990 كانت المواجهة في نهائيات الأمم الإفريقية بالجزائر وفاز المنتخب الجزائري بهدفين نظيفين.

16.يوم 8 يناير 1995 التقى الفريقان في تصفيات الأمم الأفريقية 1996 وفاز منتخب الجزائر بهدف .

17.في الرابع عشر من يوليو 1995 تكررت المواجهة في تصفيات الأمم الإفريقية 1996 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 .

18 .يوم 20 ديسمبر 1997 التقى الفريقان في مباراة ودية انتهت بفوز الجزائر 2-1 .

19.في الرابع والعشرين من ديسمبر 1997 تكررت المواجهة الودية وانتهت أيضا بفوز الجزائر 2-1 .

20 .يوم 11 مارس 2001 التقى الفريقان بالقاهرة في تصفيات كأس العالم 2002 وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

21.في الحادي والعشرين من يوليو 2001 تكررت المواجهة في تصفيات كأس العالم 2002 وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في الجزائر.

22.يوم 29 يناير 2004 كانت المواجهة في نهائيات الأمم الإفريقية وفاز منتخب الجزائر 2-1 .

مباراة مصر والجزائر عام 2004

23.في السابع من يونيه عام 2009 التقى الفريقان بالجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 وفاز منتخب الجزائر 3-1.

24.يوم 14 نوفمبر 2009 التقى الفريقان بالقاهرة في تصفيات كأس العالم 2010 وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين.

25- في الثامن عشر من نوفمبر 2009 التقى الفريقان بالسودان في مباراة فاصلة بتصفيات كأس العالم 2010 وفاز منتخب الجزائر بهدف دون رد.

منتخب مصر هزم الجزائر برباعية عام 2010

26 .يوم 28 يناير 2010 كانت المواجهة في نصف نهائي الأمم الإفريقية وفاز منتخب مصر بأربعة أهداف نظيفة.

27- أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت يوم 7 ديسمبر 2021 في بطولة كأس العرب في قطر وانتهت بالتعادل 1-1.