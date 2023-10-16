معسكر الإمارات.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر وديًا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر وديا في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم تقسيمة في نهاية المران، وشهدت منافسة قوية من اللاعبين للمشاركة أمام الجزائر، كما شهد المران الكابتن أحمد حجازي قائد منتخب مصر.

وتواجد في مران منتخب مصر كل من خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة، والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن.

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قائمة منتخب مصر لمواجهة الجزائر وديًا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي ومحمد صلاح.