الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رياض محرز: مستعدون لمواجهة منتخب مصر غدًا

رياض محرز
رياض محرز

علّق الجزائري رياض محرز على مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب مصر غدا الإثنين في المباراة الودية التي ستقام على ملعب هزاع بن زايد.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري في السابعة مساء الإثنين على ستاد هزاع بن زايد ضمن المعسكر الإعدادي للفراعنة في الإمارات.

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رياض محرز: عملنا بشكل جيد للغاية ومستعدون لمواجهة الغد

قال رياض محرز في تصريحات صحفية قبل لقاء الغد "استعدينا بشكل جيد للغاية لمباراة الغد التي ستأخذ طابعًا رسميًا على الرغم أنها مباراة ودية وأيضًا للاستعداد لكأس الأمم الأفريقية الذي هو هدف لنا على المستوى القصير".

أضاف "لا يوجد فارق بين اللعب في الدوري الإنجليزي أو الدوري السعودي فيما يتعلق بشأن التركيز مع منتخب بلادي، التحدي دائمًا صعب في الدوري الإنجليزي هذا هو الفارق لكن بشكل عام أنا مازلت صغيرًا وأشعر أن لدي الكثر لأقدمه ولدي الكثير لمساعدة منتخب بلادي".

وتابع "هدفنا دخول البطولات بأفضل حال ممكن، وبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة هي هدفنا ونحن لدينا شعور بالجوع من أجل تحقيق مزيد من النجاحات".

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

وتقام مباراة المنتخبين المصري والجزائري الودية في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة مصر وزامبيا الودية يوم الخميس الماضي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف سجله حمدي فتحي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

وتقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت on time sport بنقل مباراة مصر والجزائر الودية على الهواء مباشرة على قنا أون تايم سبورت 1، مع وجود استديو تحليلي قبل المباراة وفي فترة الاستراحة بين الشوطين وبعد انتهاء المباراة يضم نخبة من أفضل نجوم التحليل في العالم العربي كما تقوم شبكة قنوات أبوظبي الرياضية بنقل مباراة مصر والجزائر عبر قناتها المفتوحة المجانية.

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