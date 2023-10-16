شكرى: عدم اتخاذ إسرائيل موقفًا حتى الآن بشأن فتح معبر رفح "أمر خطير"

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ موقفا حتى الآن بشأن إمكانية فتح معبر رفح من ناحية غزة، مؤكدا أن هذا أمر خطير نظرا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من احتياج شديد للمياه والمواد الغذائية والطبية والمأوى للنازحين من شمال غزة إلى جنوبه.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيرته الفرنسية، كاترين كولونا اليوم الإثنين، أن ما يحدث في غزة أمور إنسانية يجب احترامها ومراعاتها، مشيرا إلى أن الدعوة للمؤتمر في إطار دور مصر الدائم في الاحتواء وتحقيق التهدئة والسلام والخروج من هذه الأزمة وإدراك خطورة الموقف وما يأتي من ورائها من مخاطر وضحايا من المدنيين.

ولفت إلى أن الغرض من المباحثات هو التأكيد من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها الإقليمية والدولية بأن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد على ضرورة التهدئة وحل الدولتين ومراعاة الأوضاع الإنسانية وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبها كافة.