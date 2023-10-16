الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكرى: عدم اتخاذ إسرائيل موقفًا حتى الآن بشأن فتح معبر رفح "أمر خطير"

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ موقفا حتى الآن بشأن  إمكانية فتح معبر رفح من ناحية غزة، مؤكدا أن هذا أمر خطير نظرا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من احتياج شديد للمياه والمواد الغذائية والطبية والمأوى للنازحين من شمال غزة إلى جنوبه. 

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيرته الفرنسية، كاترين كولونا اليوم الإثنين، أن ما يحدث في غزة أمور إنسانية يجب احترامها ومراعاتها، مشيرا إلى أن الدعوة للمؤتمر في إطار دور مصر الدائم في الاحتواء وتحقيق التهدئة والسلام والخروج من هذه الأزمة وإدراك خطورة الموقف وما يأتي من ورائها من مخاطر وضحايا من المدنيين.

ولفت إلى أن الغرض من المباحثات هو التأكيد من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها الإقليمية والدولية بأن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد على ضرورة التهدئة وحل الدولتين ومراعاة الأوضاع الإنسانية وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبها كافة.

شكرى إسرائيل الحكومة الاسرائيلية الشعب الفلسطيني المواد الغذائية

الأكثر قراءة

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

رغم تتويجه بالذهبية.. اتحاد السباحة الدولى يحذف صور عبدالرحمن سامح لدعمه فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا