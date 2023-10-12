الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدير المتحف اليوناني الروماني لـ"الدستور": إعادة الافتتاح إضافة وإثراء كبير للخريطة السياحية

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني

قالت مدير المتحف اليوناني الروماني ، ولاء مصطفى، إن المتحف أُغلِق منذ 18 عامًا؛ لإعادة تطويره وتحديثه، وتم حفظ التحف والآثار في العديد من المتاحف لحمايتها، وإجراء الصيانة الدورية لها، مشيرة إلى أن ذلك كله كان بسبب تطوير وتحديث المتحف، الذي أطلقت مبادرة تحديثه في عام 2018، وتم الانتهاء من ترميمه.

وأضافت لـ"الدستور"، أنه تم عرض معظم القطع الأثرية التي تعبر عن التاريخ اليوناني والروماني، وعرض علاقة اليونان بالإسكندرية، وتناولنا الأحداث التاريخية التي تربط بين الإسكندرية واليونان والرومان، معقبة: "فيه قطع بتشرح تفاصيل الزي الرسمي للنساء السكندريات في هذا الوقت".

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افتتاح المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية

وافتتح المتحف بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد انتهاء مشروع الترميم والتطوير ورفع الكفاءة بتكلفة إجمالية بلغت 568 مليونًا و329 ألف جنيه، بعد إغلاق دام 18عامًا.

وبدأت وزارة السياحة والآثار تطوير المتحف في فبراير 2018، ويعود تاريخ إفتتاح المتحف اليوناني الروماني في موقعه الحالي لعام 1895 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، فالمتحف يحتوي على 6000 قطعة أثرية سيتم عرضها في 44 فاترينة، ويتكون المتحف من الدور الأرضي الذي يضم 27 قاعة عرض، بالإضافة إلى الدور الأول على مساحة كبيرة بالمتحف.

تاريخ المتحف اليوناني الروماني 

ويعد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية أحد متاحف مصر الكبرى، وأقدم مبنى بها إذ صمم معماريًّا بغرض حفظ وعرض الآثار. وهو المتحف الوحيد المتخصص في آثار وحضارة مصر في العصرين اليوناني والروماني. ومنذ عام 1889 سعى الإيطالي جيوسيبي بوتي إلى تأسيس متحف للإسكندرية يحمي آثارها من التهجير والتدمير، إذ ظل يعمل على ذلك إلى أن صدر القرار بإنشاء المتحف في 1 يونية 1892.

تم إغلاق المتحف في عام 2005 بهدف البدء في مشروع ترميمه، وبالفعل تم البدء فيه عام 2009 إلا أنه توقف عام 2011 لعدم توافر الاعتمادات المالية في ذلك الوقت، واستأنف العمل بالمشروع عام 2018 حتى تم الانتهاء منه بالكامل وافتتاحه اليوم.

تتضمن مشروع تطوير المتحف أعمال دهانات الحوائط من الخارج والداخل وتدعيم الحوائط القديمة للمتحف بهيكل حديدي، وترميم واجهة المتحف الكلاسيكية، فضلا عن تطوير منظومتي الإضاءة والمراقبة، بالإضافة إلى تزويد قاعة يطلق عليها اسم (egypsotica) يعرض بها مجموعة من المستنسخات الجبسية والتي كان يعرض بعضها بالمتحف القديم، بالإضافة إلى قسم تعليمي وأرشيف متحفي، والمكتبة التاريخية، ومخازن، ومركز للترميم.

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني لإعادة تطويره القطع الآثرية افتتاح المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية الإسكندرية تاريخ المتحف

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