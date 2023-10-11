الخميس 12 أكتوبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

مدير متحف الآثار بالإسكندرية: افتتاح المعرض المصري الإيطالي بتقنية VR (فيديو)

مدير متحف مكتبة الاثار
مدير متحف مكتبة الاثار بالاسكندرية

قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إنه تعزيزا للعلاقات المصرية الإيطالية تم افتتاح معرض المنظور الرقمي على التراث الثقافي المصري والإيطالي، ليبدأ من اليوم ويستمر حتى يوم ١٨ من الشهر الجاري.

فمن خلال نظارات رقمية بتقنية الـ VR يستطيع أن تنتقل من على أرض الإسكندرية لتشاهد أشهر المعالم السياحية والأثرية في إيطاليا، وعلى التوازي تستطيع أن تأخذ جولة سياحية بداخل مجموعة من متاحف مكتبة الإسكندرية العامة، منها متحف السادات والمخطوطات ومتحف الفنان العالمي شادي عبد السلام.

وأضاف لـ"الدستور"، أن مصر وإيطاليا يجمعهما تاريخ طويل في مختلف المجالات وكان عدد كبير من الجالية الإيطالية يعيش على أرض الإسكندرية الكوزموبوليتانية، التي تعد مدينة متعددة الثقافات.

واصل الدكتور حسين عبد البصير ان هذا المعرض الثاني بعد معرض الزيارات الرقمية إلى أشهر المدن الإيطالية مثل روما وفلورنسا والبندقية، بعنوان "تجربة التراث الافتراضي - جسر رقمي بين مصر وإيطاليا"، وذلك لتبادل التراث الثقافي العالمي، للتعرف على حضارة كلا الشعبين ورفع الوعي الثقافي والأثري.

من جانبه؛ عبر ريكاردو جواريجليا، السكرتير الأول لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، عن سعادته بتواجده في مدينة الإسكندرية، وذلك لمدى التشابه الكبير بين الإسكندرية وإيطاليا، مؤكدا أن العلاقات بين الشعبين قوية ورمزية ويجمعهما تاريخ طويل من الحضارة، موضحًا أنه بواسطة هذه التقنية قام بجولة افتراضية للاستمتاع بأجواء نهر النيل، وتجول حول الأهرامات بواسطة جمل، وهما اثنين من عناصر الثقافة المصرية الجميلة.

وأكد أن مصر وإيطاليا يساهمون في التاريخ والحضارة حول العالم، وهو إرث من الماضي مستمر حتى اليوم وسوف نقوم بنقله للأجيال القادمة، كما أن مشروع اليوم يزيد قطعة جديدة في تاريخ العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين.

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الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية التراث الثقافي المصري والإيطالي الإسكندرية الكوزموبوليتانية ريكاردو جواريجليا

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