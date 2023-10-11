افتتحه مدبولي.. مواعيد وأسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم الأربعاء، افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، في ثوبه الجديد، والذي يعد أكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتقدم “الدستور” خلال السطور التالية تفاصيل مواعيد وشروط زيارة المتحف وأسعار تذاكر الدخول للمصريين والأجانب.

أسعار تذاكر دخول المتحف اليوناني الروماني

-سعر تذكرة دخول زائر مصري - عربي: 40 جنيها.

- سعر تذكرة دخول طالب مصري - عربي: 20جنيها.

-سعر تذكرة دخول زائر اجنبي: 300جنيه.

-سعر تذكرة دخول طالب اجنبي: 150جنيها.

-يتم الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية مع الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الزيارة.

-يتم استخدام كاميرا المحمول مجانًا

مواعيد زيارة المتحف اليوناني الروماني

-المتحف مفتوح طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 وحتى الساعة 5مساءً

-يغلق مكتب التذاكر الساعة 4.30 مساءً

عدم السماح لمن هم دون سن السادسة عشر الدخول للمواقع الآثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وإجازة نصف العام إلا لحاملي إثبات الشخصية أو بصحبة ولي الأمر أو مرافق يحمل إثبات شخصية.



الدخول مجانًا للفئات التالية:

-الاطفال تحت سن 6سنوات.

-كبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق 60عامًا.

-ذو الاحتياجات الخاصة المصريون.

وذلك ماعدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

المتحف اليوناني الروماني

الجدير بالذكر أنه تم اليوم إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد إغلاق دام 18عامًا، حيث بدأت وزارة السياحة والآثار تطوير المتحف في فبراير 2018، ويعود تاريخ إفتتاح المتحف اليوناني الروماني في موقعه الحالي لعام 1895 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

موقع ووصف المتحف

يقع المتحف بنطاق حي وسط بمحافظة الإسكندرية، على مسطح 4500 م2 ملحق به مبنى إداري، ويتكون المبني الإداري للمتحف من (بدروم - أرضي - أول - ثاني - ثالث - سطح)، أما مبنى المتحف عبارة عن هيكل معدني يتكون من (أرضي - ميزانين - أول).