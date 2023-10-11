الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتحه مدبولي.. مواعيد وأسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم الأربعاء، افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، في ثوبه الجديد، والذي يعد أكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتقدم “الدستور” خلال السطور التالية تفاصيل مواعيد وشروط زيارة المتحف وأسعار تذاكر الدخول للمصريين والأجانب.

أسعار تذاكر دخول المتحف اليوناني الروماني

-سعر تذكرة دخول زائر مصري - عربي: 40 جنيها.
- سعر تذكرة دخول طالب مصري - عربي: 20جنيها.
-سعر تذكرة دخول زائر اجنبي: 300جنيه.
-سعر تذكرة دخول طالب اجنبي: 150جنيها.

-يتم الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية مع الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الزيارة.

-يتم استخدام كاميرا المحمول مجانًا

مواعيد زيارة المتحف اليوناني الروماني

-المتحف مفتوح طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 وحتى الساعة 5مساءً

-يغلق مكتب التذاكر الساعة 4.30 مساءً

عدم السماح لمن هم دون سن السادسة عشر الدخول للمواقع الآثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وإجازة نصف العام إلا لحاملي إثبات الشخصية أو بصحبة ولي الأمر أو مرافق يحمل إثبات شخصية.


الدخول مجانًا للفئات التالية:

-الاطفال تحت سن 6سنوات.

-كبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق 60عامًا.
-ذو الاحتياجات الخاصة المصريون.

وذلك ماعدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

المتحف اليوناني الروماني

الجدير بالذكر أنه تم اليوم  إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد إغلاق دام 18عامًا، حيث بدأت وزارة السياحة والآثار تطوير المتحف في فبراير 2018، ويعود تاريخ إفتتاح المتحف اليوناني الروماني في موقعه الحالي لعام 1895 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. 

موقع ووصف المتحف 

يقع المتحف بنطاق حي وسط بمحافظة الإسكندرية، على مسطح 4500 م2 ملحق به مبنى إداري، ويتكون المبني الإداري للمتحف من (بدروم - أرضي - أول - ثاني - ثالث - سطح)، أما مبنى المتحف عبارة عن هيكل معدني يتكون من (أرضي - ميزانين - أول).

FB_IMG_1697023907780
FB_IMG_1697023907780
مدينة الإسكندرية افتتاح المتحف اليوناني الروماني الآثار اليونانية الرومانية المتحف اليوناني الروماني مواعيد زبارة المتحف

مواد متعلقة

بينهم عمر طوسون وأنطونيادس.."رموز فارقة" في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

تفاصيل مقتنيات المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية قبل افتتاحه اليوم

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

أول مصرية تتولى منصب عمدة بأمريكا: الحياة هنا روتينية لكن فى مصر غير مملة

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى