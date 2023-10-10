الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الانتخابات واجب وطنى وصوتنا للرئيس السيسى (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

قال محمد أنور، أحد المواطنين، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، ويجب على جميع المواطنين المشاركة الإيجابية، واختيار رئيس يكون سندًا للشعب المصري.

وتابع المواطن أن صوته هو وعائلته بالتأكيد للرئيس السيسي، الذي يعرف جيدًا ما تم تحقيقه وما نحتاجه الفترة المقبلة، وهذا ضرورى لاستكمال مسيرة الإنجازات والتطوير التي بدأنا فيها وننتظر أن نحصد ثمارها.

وأكمل: "ننتظر هذا العرس الديمقراطي لتكون لكلمتنا صدى إيجابيًا في مستقبل مصر، وبنائها وتطويرها بالمشروعات القومية التي حُرمنا منها لسنوات".

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https://youtube.com/shorts/b17pt02eWDY?feature=share

 

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