مواطن: بشاير الخير منحت لنا الحياة التي حرمنا منها لسنوات طويلة

قال علاء صابر، مواطن مصري انه من مستفيدين مدينة بشاير الخير بعد ما تم نقلهم من المساكن القديمة بمنطقة كرموز إلى واحدة من الشقق السكنية الحديثة بمدينه بشاير الخير المطورة.

تابع المواطن المصري، أن بشاير الخير أحدث فارق في حياة البسطاء من سكان الأحياء العشوائية والتي كانوا يعانون من سوء المعيشة الغير أدمية والتي لا تليق بالمواطن المصري من تهالك المباني السكنية او ضعف الخدمات وغيرها.

أكمل، أن الحياة الجديدة المطورة في مدينه بشاير الخير تعد نقلة نوعية إنسانية من الدرجة الأولى والتي شعرتنا بمفهوم الحياة الكريمة المستقرة.

أضاف، أن هذه المدن المطورة تشكل مستقبل أفضل لأبناءنا والتي تبدلت حياتهم وأصبحوا ينعمون بجانب كبير من اهتمام ورعاية كل الأجهزة التنفيذية وفقًا لرؤية وقرارات الدولة المصرية.

وأشاد المواطن المصري باهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقوه ليشعر كل فرد في المجتمع أنه من أولويات الدولة المصرية.