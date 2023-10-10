مواطن: كيف نتخلى عن الرئيس السيسى بعدما أعاد لنا هيبة الدولة المصرية؟

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

قال علي سرور، مواطن مصري: «صوتنا للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمى مصر من بطش وعدوان الجماعات الإرهابية»

وتابع: «نثق في الرئيس السيسي صاحب الكلمة القوية والحاسمة ضد أي متآمر، ونرى جهوده في تطهير واسترداد سيناء مرة أخرى من يد الإرهاب، ونثمّن جهود الدولة المصرية في مساعدة الأشقاء العرب جراء أي أزمة ومتابعتهم بالمعونات الغذائية والطبية وهذا دليل على موقف مصر الدبلوماسي الهام بين الدول».