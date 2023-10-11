الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي خلصنا من الإرهاب وأعاد لمصر هيبتها (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

زخم سياسي كبير تشهده البلاد على مدار الأيام القليلة الماضية، مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وفي هذا الإطار، قال عماد الصالح، إنه قرر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا: “ حمي مصر من إرهاب الإخوان قبل 10 سنوات، وقاد مسيرة البناء والتنمية طوال ولايته”.

وأكد لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي نجح في إعاده هيبة مصر وجعلها شريك قوى ومهم في القرارات الدولية والمحافل الدبلوماسية، فهو واجهه دبلوماسية هامة، وبطل قومي يعرف كيف تكون مصر رائده دوليا ويفتخر بها كل مصري.

txt

مواطنة: شبكات الطرق والكباري وفرت الكثير من الوقت (فيديو)

 

الانجازات الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي الإسكندرية الدولة المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء