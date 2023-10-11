مواطن: الرئيس السيسي خلصنا من الإرهاب وأعاد لمصر هيبتها (فيديو)

زخم سياسي كبير تشهده البلاد على مدار الأيام القليلة الماضية، مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وفي هذا الإطار، قال عماد الصالح، إنه قرر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا: “ حمي مصر من إرهاب الإخوان قبل 10 سنوات، وقاد مسيرة البناء والتنمية طوال ولايته”.

وأكد لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي نجح في إعاده هيبة مصر وجعلها شريك قوى ومهم في القرارات الدولية والمحافل الدبلوماسية، فهو واجهه دبلوماسية هامة، وبطل قومي يعرف كيف تكون مصر رائده دوليا ويفتخر بها كل مصري.