مواطنة: شبكات الطرق والكباري وفرت الكثير من الوقت (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة على مدار سنوات.

وقالت إحدى المواطنات إنها تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، وذلك بعدما دشن مشاريع وخدمات وفرت للمواطنين كل ما يحتاجونه وارتقت بهم معيشيًا واجتماعيًا في مختلف المجالات، وذكرت أن الرئيس وفر أهم شيء وهو الأمان، حيث أن قبل تولي الرئيس الحكم كانت الجماعات المخربة تقتل وتنهب.

وأضافت أن المشروعات التي نُفذت خلال السنوات الماضية أفادة عددًا كبيرًا من المواطنين ، وكان من أهمها مترو الانفاق الذي يعتمد عليه الكثير من المواطنين في تنقلتهم، لذلك تدعم وتؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة بعدما وفر الأمان وانشاء المشاريع القومية.