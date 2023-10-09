أهالى العامرية بالإسكندرية: الرئيس السيسى هو منقذ مصر وقائد الإنجازات (فيديو)

قال صلاح ناجي إبراهيم، أحد اهالي منطقة العامرية بالإسكندرية، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي شيئ ملموس على أرض الواقع، لا تنتظر أحد أن يتحدث عنها، لافتًا إلى أن الرئيس حقق حياة كريمة بجميع قرى محافظات مصر ونؤيده في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف “ناجي”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قرى غرب الإسكندرية، تم تنفيذ مشروعات حياة كريمة، بالإضافة إلى الطرق الجديدة وتطويرها التي تمت في عهد الرئيس السيسي، بجانب المدن الجديدة والانشاءات، بجانب توفير فرص التوظيف التي تتم بشكل كبير في المحافظة.

وتابع: “الرئيس هو أب روحي لنا، وندعم ونؤيده لما نراه من إنجازات ومنظومة عمل تعمل بشكل مستمر”، مشيرًا إلى أنه كشاهد عيان في غرب الإسكندرية مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، طرقت أبواب قرى مريوط والبنجر بواقع 27 قرية لتوفير جميع الخدمات للمواطنين وهو واقع لا يختلف عليه أحد.

وأشار إلى أن جميع أهالي العامرية في جميع الفئات الاجتماعية الجميع يتحدث ويلمس نفس المنظومة من العمل الشامل والتطوير الذي شهدته القرى وهو شيئ واقعي من مستشفيات كبرى، لافتًا إلى أن التطوير امتد من غرب الإسكندرية العامرية وبرج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة والتي أصبحت واجهة سياحية وأصبحت شريان حياة جديد لغرب الإسكندرية.

أهالي العامرية يعلنون تأيديهم للرئيس السيسي

وأكد راضي العزومي، أحد أهالي حي العامرية ثان، على حب أهالي العامرية وتأيديهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لما نراه من إنجازات كبرى في قطاعات عدة من البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تسلم مصر في وقت كانت تحتاج لقائد قوي ووطني مثله.

وأضاف العزومي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي هو منقذ مصر وحقق الأمن والأمان وتطوير كنا نحلم به منذ أكثر من ثلاثون عامًا، مشيدًا بمنظومة تطوير الطرق والتي ساهمت في تقليل الوقت في السفر بين المحافظات، الإسكندرية مطروح، والإسكندرية القاهرة.

وقال:"إن تأيدنا للرئيس السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة هو شيئ نابع من داخل المواطنين لحبنا لهدا الرجل القائد الذي حافظ على مصر، لاستكمال مسيرة الانجازات معه".