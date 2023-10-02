رئيس مدينة برج العرب: عبور الرئيس السيسى بالمصريين لحياة كريمة لا يقل عن عبور 73 (فيديو)

وجه اللواء طه زهير، رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مبادرة حياة كريمة، والتي أعادت الحياة للريف المصري، مشيرًا إلى أن "حياة كريمة" أحد أهم المشروعات الكبرى التي تمت على أرض مصر، وفي برج العرب، يعد من أهم المشروعات التي تمت بالإسكندرية.

قرى برج العرب كانت محرومة من الخدمات

وأضاف، لـ"الدستور"، أن اختيار مدينة برج العرب القديمة جاء لأنها المدينة الوحيدة بالإسكندرية التي بها قرى، وهي أبوصير والغربانيات وبهيج، والتي كانت محرومة طوال سنوات من الخدمات، حيث لم يكن بها أي بنية تحتية أو أساسية تمامًا، من صرف صحي، مياه، تليفونات، مدارس، ومع دخول المشروع ببرج العرب منذ عامين شعر المواطنون بالتغيير الذي شهدته برج العرب.

سيذكر التاريخ عبور الرئيس بالمصريين لحياة كريمة

وقال: "أنا كمواطن قبل أن أكون مسئول، أرى أن حياة كريمة هي عبور بالمصريين لحياة تليق بالإنسان، وكما حدث في 73 وعبور الرئيس السادات قناة السويس في حرب أكتوبر، الرئيس السيسي عبر بالمصريين عبورًا لا يقل عن عبور 73، وهو ما سيذكره التاريخ".

الرئيس يشعر بالمواطنين

وتابع أن توفير حياة كريمة للمواطنين هو أهم شيء، فالرئيس شعر بالمواطنين ومعاناتهم، ووفر لهم حياة جديدة من بناء مدارس بكل القرى، والتي ساهمت في خفض معدلات الأمية، حيث لم تكن توجد نهائيًا مدارس بقرى أبوصير والغربانيات، وبسبب بُعد المدارس عن القرى جعل الأهالي يرفضون تعليم الفتيات وفقًا للعادات القبلية لعدم وجود مدارس قريبة، وهو ما تغير عقب افتتاح مدارس جديدة بكل القرى.

وأكد أن تلك المشروعات الكبرى لم تشهدها برج العرب من قبل، والتي كانت قرى مهملة لسنوات عديدة حتى جاء الرئيس السيسي للعمل على توفير حياة كريمة تليق بالمصريين، موجهًا الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع حياة كريمة في مصر، مشيرًا إلى أنه كمواطن يفخر بالمبادرة العظيمة حياة كريمة.