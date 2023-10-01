رئيس قطاع المنتزة بـ"حماة الوطن": ندعم الرئيس السيسي بكل قوة لاستكمال رؤية مصر 2030

قال محمد الجمسي رئيس قطاع المنتزة بحزب حماة الوطن في الإسكندرية، إن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تشهد ملحمة حب لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن أهل الإسكندرية يؤيدون الرئيس وهو يظهر في كم التواجد اليومي من فئات الشعب لدعم الرئيس السيسي.

وأضاف لـ"الدستور"، أنه حرر توكيل لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلا عن توافد جميع المحبين للرئيس عبد الفتاح السيسي بحزب حماة الوطن لدعم الرئيس والوقوف معه بكل قوة لإعلان التأييد والدعم لفترة رئاسية جديدة.

نقف أمام أي متربص بمصر

وأوضح أننا في أهم استحقاق انتخابي تمر بها مصر، ومصر من الدول الكبرى التي ينظر لها الجميع وهناك متربصين كثيرين للدولة، ولكننا نقف بالمرصاد أمام أي متربص هدفه زعزعة أمان مصر، لافتًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس في حاجة للمزايدة على شخصه أو إنجازاته أو حبه لمصر والشعب المصري.

اهتمام الرئيس بالمواطن البسيط



وأكد أن الجميع من الحزب بجانب مواطني وأهالي الإسكندرية، يحرصون على التواجد يوميًا لتحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي والوقوف بجانبه لحب المصريين للرئيس السيسي وهذا نابع من القلب ومن اهتمامه بكل فئات المجتمع وعلى رأسهم المواطن البسيط.

بنحبك ياريس ومعاك

وتابع أن تواجدنا لعمل التوكيلات للرئيس السيسي، هو حب له وعرفانًا بجميله علينا، لتكون رسالة من الشعب المصري للرئيس " بنحبك ياريس ومعاك"

إنجازات لم تشهدها مصر منذ 100 عام

وأشار إلى أننا رأينا ولمسنا إنجازات في عهد الرئيس السيسي لم نراها منذ 100 عام، لذلك نريد الرئيس لفترة رئاسية ثالثة، ويغمرنا كل الأمل ولدينا كل الثقة بأن خلال ال6 سنوات القادمين، وبحلول 2030 مصر ستكون أفضل وأعلى بفضل الرئيس السيسي.