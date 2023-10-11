"العرجاوى": المتحف اليونانى الرومانى حدث مُنتظر وسينعش السياحة السكندرية "فيديو"

قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والاثار، إن افتتاح المتحف اليوناني الروماني حدث منتظر من مختلف السياحات العالمية، لمشاهدة واحد من أقدم المتاحف المصرية على أرض الإسكندرية.

وأكدت العرجاوي، أن السائح الأجنبي على أرض الإسكندرية دائم التساؤل عن المتحف اليوناني الروماني وعن موعد افتتاحه، ليكون إضافة قوية للخريطة السياحية السكندرية وزياده الأفواج السياحية.

تابعت، أن السياحة المصرية وتحديدًا المقاصد المتحفية تشهد رواجًا كبيرًا من الزيارات السائحية، فمصر من أول الدول على الخريطة السياحية لتنوع أنواع السياحات فيها بين الأثرية والترفيهية والثقافية وغيرها فتشكل تنوعًا مختلفًا أمام السياح.

يذكر أنه أُعيد افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد إغلاق دام 18عامًا، حيث بدأت وزارة السياحة والآثار تطوير المتحف في فبراير 2018، ويعود تاريخ افتتاح المتحف اليوناني الروماني في موقعه الحالي لعام 1895 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني.

المتحف يحتوي على 6000 قطعة أثرية سيتم عرضها في 44 فاترينة، ويتكون المتحف من الدور الأرضي الذي يضم 27 قاعة عرض، بالإضافة إلى الدور الأول على مساحة كبيرة بالمتحف.