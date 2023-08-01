انتهاء أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة انتهت من أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وتم الانتهاء من وضع القطع الأثرية، وسيتم عرض العديد من القطع التي تعرض لأول مرة، منها مجموعة من الآثار الغارقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يجري العمل على تطوير جبخانة محمد علي والمعروف باسم "مصنع البارود"، والمعروف حاليًا باسم "اسطبل عنتر"، وذلك لإنقاذ هذا الأثر الهام.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال ترميم جامع الأقمر خلال منتصف أغسطس الجاري، كما يتم العمل على ترميم "سارية الجبل"، وهو أقدم أثر عثماني موجود في مصر، وتم إعادة تركيب 20 قبة موجودة في المسجد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من القاعة الكبيرة بقصر المنستيرلي على أعلى مستوى، كما يجري العمل في المحمل بمنطقة القلعة والتي كانت تقوم بتصميم الكعبة، ويجري أيضًا العمل على تصميم لاندسكيب على أعلى مستوى بمنطقة القلعة.

وأضاف أنه تم اكتشاف نقوش وألوان تظهر لأول مرة في معبد إسنا، كما يتم العمل على ترميم معبد الأقصر، وأكد أن المعابد كانت في الماضي مسقوفة ويتم الآن العمل على تسقيف معابد الكرنك للحفاظ على الألوان التي ظهرت حديثًا.

وأوضح أن هناك 6 ميلان في مصر قد تم إعادة ترميمها بواسطة رجال المجلس الأعلى للآثار، وتم ترميم 4 ميلانات أخرى في منطقة صان الحجر، بالإضافة إلى ترميم ميلانة ميدان التحرير وميلانة المتحف المصري الكبير، ليصل إجمالي عدد الميلانات الموجودة في مصر إلى 14 ميلانًا حاليًا، ويجري العمل على أكثر من 90 مشروع حاليًا.