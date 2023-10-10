مواطن: الصعيد شهد تطويرًا غير مسبوق فى عهد السيسى

التقى "الدستور" عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال إبراهيم سعد، مواطن مصري، إن منطقة الصعيد شهدت تطويرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة، حتى بعد أن تم تسميته بالصعيد المهمش أصبح في قائمة الأولويات وأصبحت له مشاريع تطويرية خصصت لأجله.

وواصل أن الرئيس السيسي أصبح يعرف جيدا احتياجات شعبه ومتطلباتهم بمختلف الشرائح المجتمعية ليخصص لكل منهم المشروع الذي يحقق احتياجاتهم.

وتابع المواطن المصري، أن صوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة للرئيس السيسي، لأننا نرغب أن نكمل الطريق مع حكومة طموحة ولا تعرف المستحيل.

وأكمل أن الصعيد شهد نقله حضارية، فللمرة الأولى تكون هناك جهود حكومية لتطوير الصعيد وجعله في أولويات المشروعات التطويرية.

وأشاد المواطن باهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقوه ليشعر كل فرد في المجتمع أنه من أولويات الدولة المصرية.