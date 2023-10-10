الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الصعيد شهد تطويرًا غير مسبوق فى عهد السيسى

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

التقى  "الدستور" عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال إبراهيم سعد، مواطن مصري، إن منطقة الصعيد شهدت تطويرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة، حتى بعد أن تم تسميته بالصعيد المهمش أصبح في قائمة الأولويات وأصبحت له مشاريع تطويرية خصصت لأجله.

وواصل أن الرئيس السيسي أصبح يعرف جيدا احتياجات شعبه ومتطلباتهم بمختلف الشرائح المجتمعية ليخصص لكل منهم المشروع الذي يحقق احتياجاتهم.

وتابع المواطن المصري، أن صوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة للرئيس السيسي، لأننا نرغب أن نكمل الطريق مع حكومة طموحة ولا تعرف المستحيل.

وأكمل أن الصعيد شهد نقله حضارية، فللمرة الأولى تكون هناك جهود حكومية لتطوير الصعيد وجعله في أولويات المشروعات التطويرية.

وأشاد المواطن باهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقوه ليشعر كل فرد في المجتمع أنه من أولويات الدولة المصرية.

txt

مواطنة تهتف "بحب السيسي" من أمام الشهر العقاري بمدينة أبو صوير (فيديو)

الصعيد الانجازات السيسي الانتخابات الرئاسية الإسكندرية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

عاجل.. البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا فى الوقت نفسه

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

تعرف على مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

عاجل.. البيت الأبيض: لا نية لإرسال قوات برية أمريكية بعد هجوم حماس

من يضمن عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد مبادرة الحكومة؟.. متحدث الوزراء يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة