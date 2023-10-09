الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: مصر تنعم بالتطوير والعمران في عهد الرئيس السيسي

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

التقى "الدستور" عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

قال سامح جمعة، مواطن، إنه علينا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن ما شاهدناه هو فترة المجهود والتخطيط، والفترة المقبلة ستكون جني ما بدأناه وبذلنا من أجله مجهود كبير لنرى بريق الإنجاز.

تابع جمعة، أن تلك المشروعات والطرق والكباري التي قد ينتقد منها البعض بأن ليس لها فائدة أو ليس بوقتها، هي مصدر رزق للكثير من الشباب ممن عانوا من البطالة لسنوات طويلة، لتكون عونا لهم ولأسرتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد أنه واحد من المستفيدين من مشروعات الطرق المحاور الجديدة، ويرى تأثير كيف نجحت تلك المشروعات في توفير كثير من وقت الرحلات البرية على الطرق السريعة، علاوة على كونها قللت من الحوادث التي تسببت فيها الطرق المتهالكة.

 

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مواطن: شبكات الطرق وفرت الكثير من الوقت والمجهود (فيديو)

 

https://www.youtube.com/shorts/2Yrz7vp7lXQ

الانجازات الدولة المصرية مواطن مصري الرئيس عبد الفتاح السيسي والطرق والكباري

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