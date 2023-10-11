مدير متحف الآثار: المتحف اليوناني الروماني حدث منتظر ومشرف للسياحة المصرية

قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن افتتاح المتحف اليوناني الروماني حدث منتظر ومشرف للسياحة المصرية، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بملف الآثار والسياحة باعتبارهم قوة مصر الناعمة.

أكد مدير متحف الآثار، أن متحف الاسكندرية اليوناني الروماني يضاهي المتاحف العالمية فيحوي قطع أثرية تعرض للمرة الأولى وهذا كنز أثري منتظر من العالم أجمع لإثراء الخريطة السياحي وإنعاش المقاصد السياحية بالإسكندرية.

واصل أن المتحف اليوناني الروماني هو المتحف رقم 1 في السياحة المصرية ليسبق المتحف المصري بالتحرير عام 1902، وهي من المتاحف القليلة التي بنيت كمتحف ولم تكن تحويل لأحد القصور القديمة.

وتابع أنه سيكون هناك اهتمام من الوفود السياحة لزيارة المتحف اليوناني الروماني كمحطة أولى في خريطتهم السياحية منا يزيد من انتعاش الزيارات السياحية للمقاصد السياحية والأثرية.

الجدير بالذكر أنه تم اليوم إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد إغلاق دام 18 عامًا، حيث بدأت وزارة السياحة والآثار تطوير المتحف في فبراير 2018، ويعود تاريخ افتتاح المتحف اليوناني الروماني في موقعه الحالي لعام 1895 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

ليفتتح اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس، بعد انتهاء مشروع الترميم والتطوير ورفع الكفاءة بتكلفة إجمالية بلغت 568 مليونًا و329 ألف جنيه.

فأعيد افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد إغلاق دام 18عامًا، حيث بدأت وزارة السياحة والآثار تطوير المتحف في فبراير 2018، ويعود تاريخ إفتتاح المتحف اليوناني الروماني في موقعه الحالي لعام 1895 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

فالمتحف يحتوي على 6000 قطعة أثرية سيتم عرضها في 44 فاترينة، ويتكون المتحف من الدور الأرضي الذي يضم 27 قاعة عرض، بالإضافة إلى الدور الأول على مساحة كبيرة بالمتحف.