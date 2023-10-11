الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

مدير توثيق متاحف الإسكندرية: المتحف اليوناني الروماني كنز الآثار النادرة (فيديو)

الدكتورة ايمان شهاوي
الدكتورة ايمان شهاوي مدير تسجيل وتوثيق متاحف الإسكندرية

قالت الدكتورة ايمان شهاوي مدير تسجيل وتوثيق متاحف الإسكندرية، إن افتتاح المتحف اليوناني الروماني حدث جلل سيغير من شكل الخريطة السياحية المصرية وستجعل أنظار السياحة العالمية إلى واحد من أقدم المتاحف المصرية على أرض الإسكندرية.

وتابعت لـ"الدستور"، أن السائح الأجنبي سيستمتع خلال جولته السياحية بمجموعة نادرة من القطع الأثرية التي تعرض للمرة الأولى أهمهم مجموعة التناجرا الشهيرة، ومجموعة من الخبايا الأثرية الشهيرة، ومجموعة من لوحات الموزاييك التي تعكس سيطرة الإسكندرية في تلك الحقبة التاريخية.

وأضاف أن المتحف اليوناني الروماني سيضاهي المتاحف العالمية وهذا يعرفه السائح المتجول في مختلف الدول لنكون أمام افتتاح تاريخي لكنز أثري ودرة المتاحف المصرية والعالمية بعد فتره تطوير طويلة ليكون لائق لاستقبال السائح ولعكس صورة مشرفة عن السياحة المصرية.

 

وافتتح المتحف اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعد انتهاء مشروع الترميم والتطوير ورفع الكفاءة بتكلفة إجمالية بلغت 568 مليونا و329 ألف جنيه.

وأعيد افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد إغلاق دام 18عامًا، حيث بدأت وزارة السياحة والآثار تطوير المتحف في فبراير 2018، ويعود تاريخ إفتتاح المتحف اليوناني الروماني في موقعه الحالي لعام 1895 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

فالمتحف يحتوي على 6000 قطعة أثرية سيتم عرضها في 44 فاترينة، ويتكون المتحف من الدور الأرضي الذي يضم 27 قاعة عرض، بالإضافة إلى الدور الأول على مساحة كبيرة بالمتحف.

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تفاصيل مقتنيات المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية قبل افتتاحه اليوم

المتحف اليوناني الروماني اقدم المتاحف المصرية مجموعة التناجرا الشهيرة الدكتور مصطفى مدبولي الإسكندرية

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