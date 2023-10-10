الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي رأينا في عهده خير وأمان وإنجازات في كل المجالات (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال عادل صلاح الدين، مواطن مصري، إن في عهد الرئيس السيسي عايشنا كل الخير والأمان الذي حرمنا منه لسنوات، وهو مؤشر خير بأن رئيسنا يستحق أن يكمل مسيرتنا ويحقق الإنجازات الطموحة التي تشكل رؤية الجمهورية الجديدة.

وتابع المواطن، أن الرئيس السيسي أصبح يعرف جيدا احتياجات شعبه ومتطلباتهم بمختلف الشرائح المجتمعي ليخصص لكل منهم المشروع الذي يحقق احتياجاتهم

واختتم: “علينا نشر الوعي بيننا بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وعلينا جميعا أن ندرس الموقف لأن صوتنا فارق وهام في مسيرة الدولة المصرية”.
 

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مواطنة: الرئيس السيسي حمانا من الجماعات المخربة وبنى البلد (فيديو)

 

https://youtube.com/shorts/B4aOOZ2U-yA 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مواطن مصري الجمهورية الجديدة الإسكندرية الانتخابات

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