مواطن: الرئيس السيسي رأينا في عهده خير وأمان وإنجازات في كل المجالات (فيديو)

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال عادل صلاح الدين، مواطن مصري، إن في عهد الرئيس السيسي عايشنا كل الخير والأمان الذي حرمنا منه لسنوات، وهو مؤشر خير بأن رئيسنا يستحق أن يكمل مسيرتنا ويحقق الإنجازات الطموحة التي تشكل رؤية الجمهورية الجديدة.

وتابع المواطن، أن الرئيس السيسي أصبح يعرف جيدا احتياجات شعبه ومتطلباتهم بمختلف الشرائح المجتمعي ليخصص لكل منهم المشروع الذي يحقق احتياجاتهم

واختتم: “علينا نشر الوعي بيننا بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وعلينا جميعا أن ندرس الموقف لأن صوتنا فارق وهام في مسيرة الدولة المصرية”.



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