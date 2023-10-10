الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: نشكر الرئيس السيسي على منحه لنا الحياة الكريمة

السيد رمضان أحد المواطنين
السيد رمضان أحد المواطنين يدعم الرئيس

قال السيد رمضان، أحد المواطنين، إننا نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما منحه لنا من إنجازات لم نشهدها من قبل، وما يدهشنا أنها تمت في زمن قياسي تجعلنا نشعر أننا قادرين على تحقيق ما أشبه بالمستحيل.

وأضاف أن هذا لن يتم إلا بدولة واعية برعاية قيادة طموحة وشعب يثق أن الرئيس لن يخذلنا وهذا ما شاهدناه بالفعل على مدار السنوات الماضية أن هناك كل يوم إنجاز.

وأكد أنه من مستفيدي المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأنه بفضلها تحسنت حياته وحياة أسرته الصغيرة.

وواصل، أن بالتأكيد صوته الانتخابي سيكون من نصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال التقدم ومسيرة التطوير.

 

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