مواطنة: الأيام اللي جاية جميلة على يد السيسي (فيديو)

أكد الملايين من المواطنين دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبين جموع المواطنين بدعم الرئيس كي يستمر في خطته لوضع مصر على خارطة الطريق، وتنفيذ العديد من المشروعات الرئاسية العظيمة، كما حدث في ريف وصعيد مصر.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقالت إحدى المواطنات، لـ"الدستور" إنها متفائلة بترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، معقبة: "إن شاء الله الأيام اللي جاية تبقى جميلة ومزدهرة على مصر بفضل الرئيس، لأنه عمل لينا كتير أوي".

وتابعت: أنها تتوجه بالشكر للرئيس السيسي على تنفيذه مستشفيات جديدة متطورة لعلاج المرضي، مشيرة إلى أن المستشفى تم تجهيزها على أحسن المستويات وتضم العديد من التخصصات الطبية، ومزودة بأجهزة طبية ومعامل متطورة.

https://www.youtube.com/shorts/nHEtmK30cMk

وسبق أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب، إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي". وقاطعه الحضور، بهتافات: "قول يا ريس قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس".

وقال الرئيس كلمته: " عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".