الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الأيام اللي جاية جميلة على يد السيسي (فيديو)

مواطن
مواطن

أكد الملايين من المواطنين دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبين جموع المواطنين بدعم الرئيس كي يستمر في خطته لوضع مصر على خارطة الطريق، وتنفيذ العديد من المشروعات الرئاسية العظيمة، كما حدث في ريف وصعيد مصر.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

 

مواطنة: قلوبنا مع الرئيس السيسى واخترناه ونازلين نعلن تأييده (فيديو)

أحمد النبراوي: لا يوجد أفضل من الرئيس السيسي لحكم مصر (فيديو)

 

وقالت إحدى المواطنات، لـ"الدستور" إنها متفائلة بترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، معقبة: "إن شاء الله الأيام اللي جاية تبقى جميلة ومزدهرة على مصر بفضل الرئيس، لأنه عمل لينا كتير أوي".

وتابعت: أنها تتوجه بالشكر للرئيس السيسي على تنفيذه مستشفيات جديدة متطورة لعلاج المرضي، مشيرة إلى أن المستشفى تم تجهيزها على أحسن المستويات وتضم العديد من التخصصات الطبية، ومزودة بأجهزة طبية ومعامل متطورة.

https://www.youtube.com/shorts/nHEtmK30cMk

وسبق أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب، إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي". وقاطعه الحضور، بهتافات: "قول يا ريس قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس".

وقال الرئيس كلمته: " عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية القادمة السيسي المواطنين مطالبين

الأكثر قراءة

الباز: الرئيس السيسى حاكم صالح يقدم للناس ما يحتاجونه لا ما يريدونه

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

الباز: شعبية الرئيس السيسى فاقت عبدالناصر ولم يحاول استغلال ذلك

الغرف التجارية تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)

لوحات مزيفة تكشف أخطر عصابة لـ"الكارنيهات العسكرية" بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال