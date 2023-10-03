أحمد النبراوي: لا يوجد أفضل من الرئيس السيسي لحكم مصر (فيديو)

أثبت الشعب المصري أنه على قلب رجل واحد وخرج المواطنين مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة لاستكمال الإنجازات التي حققها في فترة زمنية قصيرة واستجاب الرئيس بمطالب الشعب وأعلن ترشحه أمس الأمر الذي أسعد جموع الشعب المصري.

وقال أحمد النبراوي مراسل وأحد المواطنين من محافظة الشرقية: «نازلين انهاردة تعمل توكيلات لندعم مسيرة البناء ولن يوجد أفضل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكمله تلك المسيرة تسع سنين من الإنجازات، وعدد كبير نزل الشارع لمطالبة الرئيس بأكمله مبادئه».

وأضاف النبراوي:« لا يوجد ضمن المرشحين بقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك هو الاختيار الأمثل والفترة سوف تكون خدمة الوطن والمواطن وفي مبادرات كثيرة لابد من تكملتها بعد نجاحها مثل حياة كريمة التي ساعدت القري وأورام الثدي وغيرها من المبادرات التي نجحت لذلك لا بد من نجاح السيد الرئيس لتكملة تلك المبادرات».

بعض من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي:

مبادرة حياة كريمة

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

محطة الضبعة النووية

حقل ظهر

مشروعات الإسكان الإجتماعى

مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة

وتطوير المستشفيات القائم

قناة السويس الجديدة

إطلاق التأمين الصحي الشامل

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

مبادرة 100 مليون صحة

إطلاق برنامج تكافل وكرامة

إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا

إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

محطة عدلي منصور التبادلية

مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة

القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان

جزء من مشروعات النقل والطرق

إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة

تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه.

تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلو متر وتكلفة مليار جنيه.

إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه.

إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه.

تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه.

تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.

إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.