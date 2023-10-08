مواطن: الرئيس السيسي بدأ مسيرة إصلاح ودورنا نسانده لمستقبل أفضل

قال عصام الدين أحمد، أحد المواطنين إننا نبايع الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معقبا: “الرئيس بدأ مسيرة الإصلاح والتطوير ودورنا نسانده من أجل مستقبل أفضل”.

وأضاف أننا خلال السنوات الماضية لاحظنا وشاهدنا بأنفسنا كم الخطوات الإصلاحية التي تمت ومازال يتم انجاز المزيد في خطوات نحو الإصلاح والتطوير لتكون بلدنا لا تقل عن أي دولة متقدمة.

وواصل المواطن إننا نعي التحدي الذي يقع على عاتق الدولة المصرية في بناء الأساس الذي حرم من التطوير لسنوات طويلة حتى التهالك، وبين أن نستعيد وطننا على الخريطة العالمية من جديد.

وأشاد بما لاحظناه من تعويض المواطن المصري البسيط من خلال القوافل المتعددة والمبادرات المجتمعية لدعم حياة المواطن البسيط لينعم بالحياة الكريمة.