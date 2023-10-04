مواطن مصري: "بشاير الخير" طوق نجاة من الرئيس السيسي للبسطاء

قال أحد المواطنين المصريين، إن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة يضمن استقرار بلدنا واستكمال مسيرة ما بدأناه فمصر مازالت تشهد تقدما إلى الأمام، ويوميا نشهد إنجازات تكمل ما سبق.

وتابع، أن من خلال المشروعات القومية التي نفذت في وقت قياسي فحقا الرئيس السيسي يستحق ثقتنا وأن نكمل معه الطريق نحو التطوير والعمران.

وأشاد، باهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقوه ليشعر كل فرد في المجتمع أنه من أولويات الدولة المصرية.

وثمن المواطن المصري، مشروع بشاير الخير بأنه طوق نجاة من الرئيس للبسطاء ودعم أساسي للأسر محدودة الدخل، لضمان لهم سكن كريم لحياة كريمة.