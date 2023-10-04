مواطن: الرئيس السيسى حوّل حلم التنمية إلى حقيقة (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة شاملة في مختلف المجالات مدعومة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية، استهدفت دعم المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم بأنحاء الجمهورية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحيبًا كبيرًا من المصريين جعلتهم يطالبون بترشحه لولاية رئاسية جديدة.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

يقول أحد المواطنين، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع كم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد أن ما شهدته الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهده منذ 30 عامًا وهو ما يجعلنا ندعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلق: "الرئيس حول حلم التنمية إلى حقيقة".

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات كبيرة ساعدت في نهوض الدولة المصرية، ومن أهمها مشروعات الطرق والكباري والأنفاق، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة الرئاسية التي ساعدت في تنمية الريف المصري، وغيرها الكثير من المشروعات التي ساهمت في انطلاق مصر نحو مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي يُعلن موقفه من الانتخابات

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أنه قرر تلبية نداء المصريين لاستكمال الحلم والترشح لولاية رئاسية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسّر لي".

وقاطعه الحضور، بهتافات: "قول يا ريس قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس".

وتابع الرئيس: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

ودعا الرئيس السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.