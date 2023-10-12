أخبار فاتتك|مرشح لعضوية الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا وضرب غزة على طاولة مجلس الأمن

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

مرشح انتخابات الزمالك: تقسيط غرامة كهربا مرفوض.. ولن نتهاون فى حقوق النادى

أكد شريف إسلام، المرشح على منصب العضوية في انتخابات نادي الزمالك، أن مسألة تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بلنادي الأهلي، المفروضة عليه لصالح الفارس الأبيض أمر مرفوض.

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"حب الدين" لـ"الشاهد" يكشف أهم الدروس المستفادة من حرب أكتوبر 73

قال اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إن الانتصار في الحرب أن تفرض إرادة دولة على إرادة القوى الأخرى برغبتك أنت وهذا ما حدث في حرب 1973.

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تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 12- 10-2023

سجلت الدواجن البيضاء تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت 68 جنيهًا في بورصة الدواجن، فيما استقر سعر البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 12- 10-2023

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عاجل.. مجلس الأمن سيجتمع الجمعة لمناقشة الصراع بين إسرائيل وغزة

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع، بعد ظهر الجمعة، لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة، وفق رويترز.

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القاضى الأمريكى الأشهر عالميًا يكشف عن القضية التى لن ينساها أبدًا

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة ON، لأول مرة على الشاشات المصرية، القاضي الأمريكي فرانك كابريو، صاحب أكثر الفيديوهات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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