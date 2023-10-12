"حب الدين" لـ"الشاهد" يكشف أهم الدروس المستفادة من حرب أكتوبر 73

قال اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إن الإنتصار في الحرب أن تفرض إرادة دولة على إرادة القوى الأخرى برغبتك أنت وهذا ما حدث في حرب 1973.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في أكتوبر 73 قمنا بحرب عسكرية وبعدها حربًا دبلوماسية وانتصرنا وأخذنا أرضنا كاملة من إسرائيل والتي لم تكن تتخيل يومًا أن تترك سيناء، مؤكدًا أن إسرائيل نقلت الحرب خارج أرضها بعد 1967 وأقامت دفاعها الكامل على القناة.

وعن الدروس من هذه الحرب قال، إن العسكري المصري في 73 حب ربه وكان لازم ربنا يقف إلى جانبه، والجندي المصري في 73 حب وطنه وأعطى له شبابه وتفكيره فقد التحق بالجيش في 67 وكان بعمر 27 سنة وظل به حتى حرب أكتوبر، مؤكدًا أن كل الجنود في الجيش كانوا يحبون بعضهم، ولم يكن يقول أنا كان يقول نحن، وكذلك تبادل الحب مع الشعب.

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.