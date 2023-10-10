اللواء درويش حسن يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل عملية التدريب والاستعداد لحرب أكتوبر

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال سلاح المشاة حرب أكتوبر، إنه يوجد أماكن في الوجه البحري بمنطقة "برقاش" بمدينة السادات فيها رياح توفيقية ومتسع عريض.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم بناء ساتر ترابي، ونقاط قوية شبيهة تمامًا بخط بارليف والوحدات تأتي من الجيوش ولها برنامج وخطة زمنية من كافة تشكيلات القوات المسلحة، وتتدرب على العبور واقتحام الساتر الترابي واقتحام خط بارليف.

وتابع، أن الساتر الترابي كان بارتفاع 25 مترًا، وهو شبيهة تمامًا بالساتر الأصلي، والجندي كان يحمل المدفع أو الرشاش، وكل ذلك شبيه بجو المعركة.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.