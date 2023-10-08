أحمد سويلم لـ"الشاهد": الإسرائيليون كانوا يعيشون في "فخفخة" قبل حرب أكتوبر بسيناء

كشف الشاعر أحمد سويلم، أول عمل قام به بعد عبوره لقناة السويس، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من التجهيزات، ذهب مع الجنود، ووجد نفسه يجمع بعض الذكريات ويملئ زجاجة من رمال سيناء مازال يضعها على مكتبه حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه استخدم دانة مدفع وحولها لأبجورة، مؤكدًا أن الرمال التي احتفظ بها فيها دماء الشهداء.

كانت نقاط العدو مبنية للخلود وليس على سبيل التأقيت

وأكد أنه بعد مشاهدته النقاط الحصينة للعدو خلف الساتر الترابي وجد أنهم كان يعيشون في فخفخة وكانت نقاطهم مبنية للخلود وليس على سبيل التأقيت وأنها ستنتهي يومًا.

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.