الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد سويلم لـ"الشاهد": الإسرائيليون كانوا يعيشون في "فخفخة" قبل حرب أكتوبر بسيناء

أحمد سويلم مع الدكتور
أحمد سويلم مع الدكتور محمد الباز

كشف الشاعر أحمد سويلم، أول عمل قام به بعد عبوره لقناة السويس، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من التجهيزات، ذهب مع الجنود، ووجد نفسه يجمع بعض الذكريات ويملئ زجاجة من رمال سيناء مازال يضعها على مكتبه حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أنه استخدم دانة مدفع وحولها لأبجورة، مؤكدًا أن الرمال التي احتفظ بها فيها دماء الشهداء.

كانت نقاط العدو مبنية للخلود وليس على سبيل التأقيت

وأكد أنه بعد مشاهدته النقاط الحصينة للعدو خلف الساتر الترابي وجد أنهم  كان يعيشون في فخفخة وكانت نقاطهم مبنية للخلود وليس على سبيل التأقيت وأنها ستنتهي يومًا.

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

أحمد سويلم فخفخة الساتر الترابي يعيشون نقاطهم مبنية للخلو برنامج الشاهد قناة السويس سيناء

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