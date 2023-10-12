الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مجلس الأمن سيجتمع الجمعة لمناقشة الصراع بين إسرائيل وغزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع، بعد ظهر الجمعة، لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة، وفق رويترز.

 

وأشار دبلوماسيون للوكالة إلى أن المجلس لم يقرر بعد ما إذا كان الاجتماع سيكون علنيا.

 

 واجتمع المجلس المؤلف من 15 عضوا في جلسة مغلقة يوم الأحد، بعد يوم من اجتياح حماس بلدات وقرى الإسرائيلية مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وأخذ عشرات الرهائن إلى غزة.

 

وأدان عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل فيما أبدت الولايات المتحدة أسفها لغياب الإجماع في هذا الاجتماع الطارئ والمغلق.

 

وقبل انعقاد الجلسة، دعت الولايات المتحدة جميع أعضاء مجلس الأمن إلى إدانة "حازمة" لهجوم حماس على إسرائيل.

 

وقال مساعد السفير الأمريكي لدى المنظمة الدولية، روبرت وود، بعد الجلسة "دان عدد كبير من الدول هجمات حماس، لكن من الواضح، ليس جميعها".

 

وأضاف "يمكنكم بالتأكيد تحديد إحدى (تلك الدول) دون أن أقول أي شيء"، في إشارة واضحة إلى روسيا التي تدهورت علاقاتها مع الغرب إلى حد كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

وفقا لدبلوماسيين، لم تقدم أي دولة اقتراحا لإصدار إعلان مشترك، في حين أن المجلس غالبا ما أظهر انقساما حيال القضية الإسرائيلية الفلسطينية. ويأمل بعض الأعضاء في الاتفاق على نص يتجاوز مجرد توجيه إدانة لحماس.

مجلس الأمن الفلسطينية حماس حركة حماس إسرائيل رويترز

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