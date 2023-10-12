الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاضى الأمريكى الأشهر عالميًا يكشف عن القضية التى لن ينساها أبدًا

القاضي الأمريكي فرانك
القاضي الأمريكي فرانك كابريو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة ON، لأول مرة على الشاشات المصرية، القاضي الأمريكي فرانك كابريو، صاحب أكثر الفيديوهات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

قضية لن ينساها أشهر قاضي في العالم 

وكشف القاضي الأمريكي الأشهر عالميًا فرانك كابريو، عن أشهر قضية لا يمكن أن ينساها أبدًا، قائلًا: "إن هناك قضايا كثيرة لا يمكن أن أنساها، لكنني سأتحدث عن فيكتور كويلو، الذي كان يبلغ من العمر 96 عامًا، وجاء إلى المحكمة وبصحبته ابنه الذي يبلغ من العمر 63 عامًا، وكان يُعالج من السرطان، وكان متهم بمخالفة السرعة القانونية، وهذه القضية لن أنساها أبدًا". 

 

وتابع: "رجل في الـ 96 من العمر، ولا يزال يعتني بابنه ويأخذه للعلاج، وكان شيء مثير للمشاعر، وأصبحت صديقًا لفيكتور، حيث زرته في منزله واحتفلنا معًا بعيد ميلاده الـ 100 مؤخرًا". 

القاضي الأمريكي الأشهر برنامج معكم برنامج معكم منى الشاذلي القاضي فرانك كابريو

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