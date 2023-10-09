القاضي الأمريكي الأشهر عالميًا في ضيافة منى الشاذلي الأربعاء

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي"لأول مرة على الشاشات المصرية، القاضي الأمريكي فرانك كابريو، صاحب أكثر الفيديوهات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً، على قناة ON.

وفي انفراد للبرنامج، ينضم إليه أبناؤه في جزء خاص من الحوار للحديث أكثر عن جوانب من حياته الشخصية والعائلية.

يذكر أن فرانك كابريو، رئيس قضاة محكمة بلدية بروفيدنس، في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأميريكية، ويعد القاضي الأقرب لقلوب الملايين، حيث تميزت أحكامه بالإنسانية والتفهم لظروف الماثلين أمامه من المتقاضين.