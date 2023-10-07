موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023.. ينتظر حوالي 11 مليون مواطن صاحب معاش تاريخ صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بفارغ الصبر، حيث يشعرون بالقلق والتوتر بشأن هذا الموضوع، وجاء ذلك في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة في المعاشات.

موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، على أن يستمر لمدة 5 أيام، لتنتهي في يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023.

كما تصرف الزيادة الجديدة على المعاشات بأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر، مع معاشات شهر نوفمبر 2023، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على زيادة المعاشات والمرتبات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة:

ويمكن الاستعلام عن المعاشات وزيادة المعاشات الجديدة وفقا لما قدمته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية بشأن خدمة الاستعلام من هنــــــــــــا.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023



موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023.. للفئة الأولى التي تبدأ من 1000 جنيه، في يومي 1 و2 نوفمبر.

موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023.. للفئة الثانية التي تبدأ من 2000 جنيه، في يومي 3 و4 نوفمبر.

موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023.. للفئة الثالثة التي تبدأ من 3000 جنيه، في يومي 5 و6 نوفمبر.





موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023.. أماكن الصرف



وتوفر هيئة التضامن الاجتماعي لمواطنيها من أصحاب المعاشات عدة أماكن لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وجاءت على النحو التالي:

- البريد المصري.

- البنوك التجارية وبنوك القرى.

- منافذ شركة فورى.

- الصرف من خلال البريد المصري.

- ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- من خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

والجدير بالذكر أن الزيادة الجديدة على المعاشات تبلغ قيمتها 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، من أجل التخفيف على المواطنين من أعباء المعيشة.

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