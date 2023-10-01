بدء صرف معاشات أكتوبر لأكثر من 11 مليون مستفيد

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات جديدة لرفع المعاناة عن المواطنين أبرزها زيادة أصحاب المعاشات، من خلال مضاعفة المنحة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

أصحاب المعاشات

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن اهتمام رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014، وانعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022 /2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013 /2014، مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيهًا وحد أقصى 1635، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

الرقم التأميني

وأكدت الهيئة القومية أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك من خلال عدة خطوات وهي:

- الضغط على ​​بدء الخدمة، اختيار الاستعلام عن الرقم التأميني​ عن طريق الرقم القومي، ثم تتم كتابة الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم، أما الخطوة الرابعة هي الضغط على أيقونة إرسال الطلب، ثم إرسال الطلب وإظهار بيانات الرقم التأميني.

وأكدت أن قانون الهيئة 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية تلزم صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقًا للنموذج س1 المرفق باللائحة خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه، وتمثل أهمية هذه الاستمارة في حصول العامل على الحماية التأمينية.