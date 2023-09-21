الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التأمينات": 32 مليار جنيه تكلفة المنحة الاستثنائية.. وتصرف "شهرين" فى نوفمبر

جمال عوض
جمال عوض

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية غير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، التي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

300 جنيه منحة استثنائية 

وأوضح عوض أنه فور صدور توجيهات الرئيس بـ حزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتباراً من أول أكتوبر القادم، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة، أمس الأربعاء، وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهر أكتوبر.

غدًا.. صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة الجديدة

وقال عوض إن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً، ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأكد رئيس الهيئة أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014، وانعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفه في العام المالي المنتهي 2022/ 2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/ 2014، مشيراً إلى أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديداً في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

الهيئة القومية للتأمين جمال عوض الحماية الاجتماعية أصحاب المعاشات مجلس النواب القانون عبدالفتاح السيسي

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