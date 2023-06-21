اللواء جمال عوض يكشف تفاصيل التوجيهات الرئاسية بصرف معاشات يوليو قبل العيد

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن شهادتي في الرئيس السيسي قد تكون مجروحة، لكن الحقيقة أنه لم يسبق في مصر هذا الكم من التيسيرات التي تصدر من خلال توجيهات الرئيس السيسي، معقبا: "فوجئت من حوالي ساعتين بصدور تكليف من سيادته بصرف المعاشات قبل إجازة عيد الأضحى، وعلى الفور تمت الاستجابة للتعليمات، بحيث يتم الانتهاء من صرف معاشات شهر يوليو وإمكانية تحويل الأموال وتكوة متاحة على ماكينات الصرف الآلي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل والموافق 25 يونيو.

ووجه اللواء جمال عوض رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الذي أخل البهجة والفرحة على أصحاب المعاشات.