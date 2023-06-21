الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء جمال عوض يكشف تفاصيل التوجيهات الرئاسية بصرف معاشات يوليو قبل العيد

صرف معاشات
صرف معاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك. 

وأضاف اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن شهادتي في الرئيس السيسي قد تكون مجروحة، لكن الحقيقة أنه لم يسبق في مصر هذا الكم من التيسيرات  التي تصدر من خلال توجيهات الرئيس السيسي، معقبا: "فوجئت من حوالي ساعتين بصدور تكليف من سيادته بصرف المعاشات قبل إجازة عيد الأضحى، وعلى الفور تمت الاستجابة للتعليمات، بحيث يتم الانتهاء من صرف معاشات شهر يوليو وإمكانية تحويل الأموال وتكوة متاحة على ماكينات الصرف الآلي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل والموافق 25 يونيو. 

ووجه اللواء جمال عوض رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الذي أخل البهجة والفرحة على أصحاب المعاشات.

الأكثر قراءة

موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023

رسميًا.. «كانتي» في اتحاد جدة مقابل 200 مليون يورو (صور)

بسبب استغاثة مواطن.. ضبط كميات من الحشيش والهيروين خلال حملة أمنية ببولاق الدكرور

"كيف نُفذت عملية عيلى رغم التواجد الأمنى المكثف؟".. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

ضياء رشوان عن 30 يونيو: الشعب قال كلمته

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية علمى 2023 يؤدون امتحان مادة النحو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة