عاجل.. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تعلن بدء صرف معاشات شهر أكتوبر.. اليوم

تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معاشات شهر أكتوبر، اليوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر، وذلك دون صرف الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة، بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه لتصبح 600 جنيه شهريًا، وذلك ضمن حزمة إجراءات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.

موعد صرف المنحة الاستثنائية

من جهته وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، التى تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

وأشار رئيس هيئة التأمينات إلى أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية، ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر القادم، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20 /9 /2023 وتمت إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذى سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر، وعقب إقرار مجلس النواب مشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافًا إليه المنحة المستحقة عن شهرى أكتوبر ونوفمبر.

تكلفة زيادة المعاشات

وأكد الدكتور محمد عوض أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًا، ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، مؤكدُا أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014، وقد انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014، مشيرًا إلى أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1 /4 /2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيهًا وحد أقصي 1635 جنيهًا وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.