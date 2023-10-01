الآن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة فيوتشر ضد سينجيدا بيج ستارز التنزاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة نانت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصرى مصطفي محمد، ضد رين في الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

- مباراة فيوتشر ضد سينجيدا بيج ستارز التنزاني: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة سيمبا التنزاني ضد باور ديناموز الزامبي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على شبكة قنوات beIN Sports

- مباراة أسيك ميموزا الإيفواري ضد الأهلي بنغازي الليبي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على شبكة قنوات beIN Sports

- مباراة نواذيبو الموريتاني ضد ريال باماكو المالي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على شبكة قنوات beIN Sports

- مباراة الهلال السوداني ضد بريميرو دي اوجوستو الأنجولي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على شبكة قنوات beIN Sports

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة نوتنجهام فورست ضد برينتفورد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ألميريا ضد غرناطة: في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال بيتيس ضد فالنسيا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد قادش: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- مباراة بولونيا ضد إمبولي: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة أودينيزي ضد جنوى: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة روما ضد فروسينوني: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة دارمشتات ضد فيردر بريمن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة فرايبورج ضد أوجسبورج: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة ستاد ريمس ضد ليون: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة تولوز ضد ميتز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة نيس ضد ستاد ريمس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN beIN Sports Max 2 HD Turkey

- مباراة لوهافر ضد ليل: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة لوريان ضد مونبيليه: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة رين ضد نانت: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

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