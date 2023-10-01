عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة.. يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن أبرز مواعيد مباريات يوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة، والذي من المقرر أن يشهد تواصل منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى.

وننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات يوم الأحد:

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

سيمبا التنزاني × باور ديناموز الزامبي.. 4 مساءًا.

أسيك ميموزا الإيفواري × الأهلي بنغازي الليبي.. 7 مساءًا.

نواذيبو الموريتاني × ريال باماكو المالي.. 8 مساءًا.

الهلال السوداني × بريميرو دي اوجوستو الأنجولي.. 9 مساءًا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



نوتنجهام فورست × برينتفورد.. 4 مساءًا.. beIN Sports.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

ألميريا × غرناطة.. 3 مساءًا.. beIN Sports.

ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا.. 5:15 مساءًا.. beIN Sports.

ريال بيتيس × فالنسيا.. 7:30 مساءًا.. beIN Sports.

أتلتيكو مدريد × قاديش.. 10 مساءًا.. beIN Sports.

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



بولونيا × إمبولي ـ 3:30 مساء ـ AD SPORTS.

أودينيزي × جنوى ـ 4:00 مساء ـ AD SPORTS.

أتالانتا × يوفنتوس ـ 7:00 مساء ـ AD SPORTS.

روما × فروسينوني -21:45 مساء ـ AD SPORTS.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



دارمشتات X فيردر بريمن ــ 16:30 مساءً ــ Bein Sports HD.

فرايبورج X أوجسبورج ــ 18:30 مساءً ــ Bein Sports HD.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد ريمس × ليون ـ 14:00 مساء ـ beIN Sports.

تولوز × ميتز ــ 16:00 مساء ـ beIN Sports.

نيس × ستاد ريمس ــ 16:00 مساء ـ beIN Sports.

لوهافر × ليل ــ 16:00 مساء ـ beIN Sports.

لوريان × مونبيليه ــ 18:05 مساء ـ beIN Sports.

رين × نانت 21:45 مساء ـ beIN Sports.

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