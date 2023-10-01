عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة.. يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن أبرز مواعيد مباريات يوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة، والذي من المقرر أن يشهد تواصل منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى.
وننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات يوم الأحد:
مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
سيمبا التنزاني × باور ديناموز الزامبي.. 4 مساءًا.
أسيك ميموزا الإيفواري × الأهلي بنغازي الليبي.. 7 مساءًا.
نواذيبو الموريتاني × ريال باماكو المالي.. 8 مساءًا.
الهلال السوداني × بريميرو دي اوجوستو الأنجولي.. 9 مساءًا.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتنجهام فورست × برينتفورد.. 4 مساءًا.. beIN Sports.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.
ألميريا × غرناطة.. 3 مساءًا.. beIN Sports.
ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا.. 5:15 مساءًا.. beIN Sports.
ريال بيتيس × فالنسيا.. 7:30 مساءًا.. beIN Sports.
أتلتيكو مدريد × قاديش.. 10 مساءًا.. beIN Sports.
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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا × إمبولي ـ 3:30 مساء ـ AD SPORTS.
أودينيزي × جنوى ـ 4:00 مساء ـ AD SPORTS.
أتالانتا × يوفنتوس ـ 7:00 مساء ـ AD SPORTS.
روما × فروسينوني -21:45 مساء ـ AD SPORTS.
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
دارمشتات X فيردر بريمن ــ 16:30 مساءً ــ Bein Sports HD.
فرايبورج X أوجسبورج ــ 18:30 مساءً ــ Bein Sports HD.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد ريمس × ليون ـ 14:00 مساء ـ beIN Sports.
تولوز × ميتز ــ 16:00 مساء ـ beIN Sports.
نيس × ستاد ريمس ــ 16:00 مساء ـ beIN Sports.
لوهافر × ليل ــ 16:00 مساء ـ beIN Sports.
لوريان × مونبيليه ــ 18:05 مساء ـ beIN Sports.
رين × نانت 21:45 مساء ـ beIN Sports.
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